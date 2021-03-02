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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
MALATYA - Kapalı işletmeler yeni normalleşme süreciyle açıldı

MALATYA - Kapalı işletmeler yeni normalleşme süreciyle açıldı

- Esnaf lokantası - Esnaf lokantası işletmecisi Mehmet Özdil ile röportaj - İşletmeci Şuayip Cici ile röportajMALATYA - Kontrollü normalleşme süreciyle restoran, kafeterya, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi yerler yüzde 50 kapasiteyle hizmete başladı.
Esnaf lokantası işletmecisi Mehmet Özdil, yaklaşık 3 aydır Kovid - 19 nedeniyle paket servisi yaptıkların hatırlattı.Vaka sayılarının düşmesinin ardından sevindirici gelişmeler yaşandığını dile getiren Özdil. "Çok sıkıntı çektik, buna şükür. Elemanlar geldi, çalışıyoruz, inşallah bir daha vaka sayıları artmaz. Şimdiye kadar paket servis yapıyorduk, bugün müşteri alıyoruz. Yasakların kalkması çok iyi oldu. Üç aydır cepten gitti, biraz devlet verdi biraz biz verdik ve elemen çıkarmadık salgın sürecinde. 4 kişilik bir masada 2 sandalyeyi kaldırdık, alınan tedbirler kapsamında." diye konuştu.
Şuayip Cici de yaklaşık 25 yıldır ailesinin esnaf lokantası işlettiğini ve müşterileri lokantada görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Çalışanlarda çok sevinde, inşallah bundan sonda sıkıntı olmaz. Salgın sürecinde maddi olarak sıkıntı yaşadık, müşteri kaybımız oldu. Tava bölümüz vardı, düğün salonları için yemek pişiriyorduk, salgından dolayı işlerimiz yarıdan yarıya düştü. Çok şükür bugün müşteri aldık, ilk günümüz ve heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Sayılar Çay Bahçesi Kıraathane Allah Şili 

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