MALATYA - Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

- İtfaiye ekiplerinin otomobilin içine sıkışan yaralıyı kurtarmasıMALATYA (AA) - Malatya 'nın Hekimhan ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, H.T. idaresindeki 44 ABN 056 plakalı otomobil, Malatya - Hekimhan kara yolunun Kesiköprü mevkisinde M.G. yönetimindeki kamyonla çarpıştı.Kazada otomobilde bulunan F.T. ile H.T. yaralandı.Otomobil içerisine sıkışan F.T. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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