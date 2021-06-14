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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MALATYA - Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü konvoyla kutlandı

MALATYA - Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü konvoyla kutlandı

- Jandarmanın konvoyla şehir turu atması Malatya 'da Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü konvoyla kutlandıMALATYA (AA) - Malatya 'da, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma ekipleri konvoy oluşturarak şehir turu yaptı.İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen organizasyonda, Türk bayraklarıyla donatılan jandarma araçlarından oluşan konvoy, Çevreyolu, Fahri Kayahan, İnönü, Atatürk ve Mehmet Buyruk caddelerinde siren çalarak vatandaşları selamladı.Bazı vatandaşlar da konvoya el sallayarak sevgi gösterisinde bulundu.

Jandarma 

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