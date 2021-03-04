MALATYA - Jandarma Kovid-19 denetimi yaptı

- Jandarma ekiplerinin drone ile denetim yapmasıMALATYA (AA) - Malatya 'da jandarma ekipleri , yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele çerçevesinde gece uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla denetim yaptı.Jandarma ekipleri kentin ana arterlerinde drone ile denetim, gerçekleştirdi, durdurdukları araçlardaki vatandaşların istisnai kişi belgelerin kontrol etti.
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