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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
MALATYA - Jandarma Kovid-19 denetimi yaptı

MALATYA - Jandarma Kovid-19 denetimi yaptı

- Jandarma ekiplerinin drone ile denetim yapmasıMALATYA (AA) - Malatya 'da jandarma ekipleri , yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele çerçevesinde gece uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla denetim yaptı.Jandarma ekipleri kentin ana arterlerinde drone ile denetim, gerçekleştirdi, durdurdukları araçlardaki vatandaşların istisnai kişi belgelerin kontrol etti.

Koronavirüs Jandarma Trol 

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