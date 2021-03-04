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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
MALATYA - Jandarma Kovid-19 denetimi yaptı

MALATYA - Jandarma Kovid-19 denetimi yaptı

- Malatya İl Jandarma ekiplerinin öğrencilere Kovid - 19 tedbirleri ile ilgili bilgilendirme yapması - Organize Sanayi Bölgelerindeki fabrikalarda yapılan denetimler Malatya 'da jandarma Kovid - 19 denetimi yaptıMALATYA (AA) - Malatya 'da jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) kapsamında fabrika, iş yerleri ile okul servislerinde denetim yaptı, okullarda ise öğrencileri Kovid - 19 konusunda bilgilendirdi.İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kent genelinde Kovid - 19'a yönelik denetim yaptı.Organize Sanayi Bölgelerindeki fabrikaların denetleyen ekipler, maske, sosyal mesafe gibi tedbirlere riayet edilip edilmediğini denetledi.İş yerlerinde de kontrollerini sürdüren ekipler, esnaflara Kovid - 19 tedbirlerin riayet etmenin salgınla mücadeledeki önemini hatırlattı.Yüz yüze eğitimin başlamasıyla kırsal mahallelerdeki okullarda da bilgilendirme faaliyetlerin başlayan jandarma ekipleri, müzik eşliğinde öğrencilere salgın tedbirlerini anlattı.Sınıflarda öğrencilerin sorularını yanıtlayan jandarma personelleri, öğrencilerden maske, sosyal mesafe ile hijyene dikkat etmenin salgından korunmak açısından önemini anlattı.

Koronavirüs Fabrika Jandarma Kullar Öğrenciler 

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