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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
MALATYA - İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

MALATYA - İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

- Vatan Partisi ile Türkiye Gençlik Birliği üyelerinin Kürecik Radar Üssü yakınlarında protesto yürüyüşü yapmaları - Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arif Doğan'ın basın açıklaması - Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Dilek Çınar'ın basın açıklamasıİsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Malatya 'da protesto edildi - Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arif Doğan; - "Mescid - i Aksa'ya yapılan saldırı insanlığa yapılan saldırıdır. Akan kan insanlığın kanıdır"MALATYA (AA) - İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid - i Aksa ve Gazze'deki saldırılarına Malatya 'da tepki gösterildi.Vatan Partisi ile Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, Akçadağ ilçesindeki Kürecik Radar Üssü yakınlarında yürüyüş yaparak, İsrail'i protesto etti.Grup adına açıklama yapan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arif Doğan, Filistinlilerin İsrail'e karşı direniş gösterdiğini aktararak, "Mescid - i Aksa'ya yapılan saldırı insanlığa yapılan saldırıdır. Akan kan insanlığın kanıdır. Verilin can insanlık uğruna verilmektedir." diye konuştu.
Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Dilek Çınar ise Filistin'deki zulümlerin bitirilmesi için atılacak adımlar için bir arada olduklarını söyledi.

Grup yürüyüş sırasında, Kürecik'teki radarı simgeleyen, kendi yaptıkları bir küreyi de taşıdı.

Protesto Basın Açıklaması İsrail Saldırı 

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