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MALATYA - İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
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22 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
MALATYA - İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

MALATYA - İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

- Kaza yapan otomobiller - Otomobildeki yaralılar - Yaralı kadının sedye ile ambulansa taşınması - Kaza mahallinde toplanan vatandaşlar - Sağlık ve jandarma ekipleri Malatya 'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralıMALATYA (AA) - Malatya 'nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Ekber Ağzıküçük yönetimindeki 44 PR 914 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Osman Sığırcı'nın kullandığı 33 ACP 340 plakalı otomobil, Malatya - Adana kara yolunun Çığlık mevkisinde çarpıştı.İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada Nihat ve Şadiye Ağzıküçük hayatını kaybetti, sürücüler ve Perihan Ağzıküçük yaralandı.Yaralılar, sıkıştıkları araçlardan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan biri, ambulans helikopterle Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hastane Jandarma Ambulans Helikopter Bild Helikopter 

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