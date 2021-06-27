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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
MALATYA - Evde çıkan yangın hasara neden oldu

MALATYA - Evde çıkan yangın hasara neden oldu

- Yanan evden yükselen dumanlar - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Malatya 'da evde çıkan yangın hasara neden olduMALATYA (AA) - Malatya 'nın Darende ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Zaviye Mahallesi Hulusi Efendi Caddesi'nde 6 katlı bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.Yangında ev hasar gördü.

Yangın Yükselen Yangına Müdahale 

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