MALATYA - Evde çıkan yangın hasara neden oldu

- Yanan evden yükselen dumanlar - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Malatya 'da evde çıkan yangın hasara neden olduMALATYA (AA) - Malatya 'nın Darende ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Zaviye Mahallesi Hulusi Efendi Caddesi'nde 6 katlı bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.Yangında ev hasar gördü.
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