MALATYA - Depremi Kovid-19 aşı çalışmaları sırasında yaşadılar (2)
- İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Aşı Uygulama ve Klinik Araştırma Ünitesindeki aşı uygulaması öncesinde gönüllünün tansiyonunun ölçülmesi - Depremi hisseden hastane içindeki vatandaşların panik halinde dışarı çıkmalarıDepremi Kovid - 19 aşı çalışmaları sırasında yaşadılar - İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde Çin'in geliştirdiği Kovid - 19 aşı çalışmasını gönüllülere yapan sağlık ekibi, depreme bu sırada yakalandı - AA muhabirinin görüntülediği anlarda sağlık çalışanları kısa süreli panik yaşadıMALATYA (AA) - Malatya 'nın Pütürge ilçesi merkezli 4,7 büyüklüğündeki depreme Çin'in geliştirdiği Kovid - 19 aşı çalışmasını gönüllülere yaparken yakalanan sağlık çalışanları kısa süreli panik yaşadı.İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde Çin'in geliştirdiği Kovid - 19 aşı çalışmalarını gönüllülere yapan ekibini haberleştiren AA muhabiri, saat 11.27'de gerçekleşen deprem anında sağlık çalışanlarının yaşadıklarını görüntüledi.Aşı Uygulama ve Klinik Araştırma Ünitesinde bir gönüllüye Kovid - 19 aşısı yapmaya hazırlanan sağlık ekibi, aşının bulunduğu soğutma ünitesinden aşıyı çıkardığı sırada depreme yakalandı.Aşı uygulamasının yapılacağı gönüllü, kısa süreli panik yaşayan sağlık çalışanlarına sakin olmaları uyarısında bulundu.Turgut Özal Tıp Merkezindeki sağlık çalışanları ile hastalar da deprem anında hastane bahçesine çıktı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım