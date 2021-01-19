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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Malatya’dan Ağrı’ya “İlmek İlmek İyilik”

Malatya’dan Ağrı’ya “İlmek İlmek İyilik”

“İlmek İlmek İyilik” projesi kapsamında Malatya İl Müftülüğü tarafından Ağrı’ya gönderilen kışlık giyim malzemeleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

( AĞRI ) AĞRI

Gesi 


- “İlmek İlmek İyilik” projesi kapsamında Malatya İl Müftülüğü tarafından Ağrı’ya gönderilen kışlık giyim malzemeleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kollarının bulunduğu 14 ilde gönüllüler tarafından örülen atkı, bere ve eldivenler ‘İlmek İlmek İyilik’ projesi kapsamında kardeş şehir olarak belirlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılıyor. Bu doğrultuda kardeş il olarak belirlenen Malatya’dan Ağrı’ya giyim eşyalarından oluşan yardım kolileri gönderildi. Ulaştırılan malzemeler ihtiyaç sahibi çocuk ve ailelere İl Müftülüğü personeli tarafından dağıtıldı. Dağıtım sonrası konuşan Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu şu ifadelere yer verdi: “Bu projenin adı “İlmek İlmek İyilik”. Bu çerçevede hali vakti yerinde olan il müftülüklerimiz, imkanları biraz daha kısıtlı olan il müftülüklerimize bu imkanları sağladı. Görevlilerimiz aracılığıyla bu yavrularımızı tespit ettik ve bugün burada bunların dağıtımını gerçekleştirdik. Bu çerçevede biz Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Türkiye Diyanet Vakfına çok teşekkür ediyoruz. Bu hayırları yapan hayır sahiplerine ve varlıklı kimselere dua ediyoruz. Cenabı Allah servetlerini kat kat arttırsın ki bu ve buna benzer illerimizde bulunan böyle hediyelere ihtiyaç duyan kardeşlerimiz yavrularımız bunlardan faydalansın.” (MG-ÖB)
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