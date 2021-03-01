Malatya'daki trafik kazasında baba oğul yaralandı



- Malatya’da otomobil kamyona arkadan çarptı, kazada araçta sıkışan baba-oğul itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza, Hekimhan ilçesine bağlı Kesiköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hekimhan istikametine seyir halinde olan Hasan Tercan idaresindeki 44 ABN 056 plakalı Honda marka otomobil Malatya-Hekimhan karayolunun 75. kilometresinde önünde seyreden Mustafa Güneş yönetimindeki 44 DB 326 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Furkan Tercan, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldığı kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. (HE-



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