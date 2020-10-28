Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Malatya'daki 7 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Malatya'daki 7 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

olay anı

( MALATYA ) MALATYA

Cep Telefonu 


- Malatya'da yabancı uyruklu 7 kişinin yaralandığı döner bıçaklı, satırlı ve sopalı kavganın görüntüler ortaya çıktı Edinilen bilgilere göre, dün Yenihamam Mahallesi Buhara Bulvarı üzerinde yabancı uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında döner bıçaklı, satırlı ve sopalı kavga çıkmış, kavgada 7 kişi yaralanmıştı. Kavga anında cep telefonu ile çekilmiş yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde savaş alanına dönen yol kenarında iki grubun döner bıçakları ve sopalarla birbirlerine saldırdıkları görülüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı