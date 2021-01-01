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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Malatya’da yeni yılın ilk günü sakin geçti

Malatya’da yeni yılın ilk günü sakin geçti

Cadde ve sokaklardan detaylar

Sokağa Çıkma Yasağı Kışla Yeni Yıl 

-Boş caddeler

( MALATYA ) MALATYA

- Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ve yeni yılın ilk günü Malatya’da sessizliğin hakim olduğu görüldü.
Malatyalıların sokağa çıkma kısıtlamasına ilk gün uydukları görüldü.
Cuma namazına herkesin en yakın camiye gidebilecekleri kararından sonra Cuma namazı vakti şehirde hareketlilik görülürken, Cuma’dan sonra herkes evine gidince cadde ve sokaklar yine sessizliğe büründü. Polisler şehir giriş ve çıkışlarda denetimlerini sürdürüyor. Sağlık personeli ve görevleri haricinde şehirde vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu. Covid-19 tedbirleri kapsamında 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’de başlayan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması 4 Ocak Pazartesi saat 05.00’de sona erecek.
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