Malatya’da yeni yılın ilk günü sakin geçti

-Boş caddeler



( MALATYA ) MALATYA



- Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ve yeni yılın ilk günü Malatya’da sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Malatyalıların sokağa çıkma kısıtlamasına ilk gün uydukları görüldü.

Cuma namazına herkesin en yakın camiye gidebilecekleri kararından sonra Cuma namazı vakti şehirde hareketlilik görülürken, Cuma’dan sonra herkes evine gidince cadde ve sokaklar yine sessizliğe büründü. Polisler şehir giriş ve çıkışlarda denetimlerini sürdürüyor. Sağlık personeli ve görevleri haricinde şehirde vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu. Covid-19 tedbirleri kapsamında 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’de başlayan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması 4 Ocak Pazartesi saat 05.00’de sona erecek.



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