Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

-Bulunan uyuşturucu maddelerin fotoğrafı



( MALATYA ) - MALATYA



- Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 30 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Bir şahsın aracında yapılan aramada tavan bölümüne gizlenmiş 1 kilo 30 gram etamfetamin maddesi ele geçirildi. Konu ile alakalı olarak 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (HE-



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