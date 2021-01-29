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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Ekiplerin narkotik köpekle uyuşturucu araması

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Narkotik Köpek 

-Bulunan uyuşturucu maddelerin fotoğrafı

( MALATYA ) - MALATYA

- Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 30 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Bir şahsın aracında yapılan aramada tavan bölümüne gizlenmiş 1 kilo 30 gram etamfetamin maddesi ele geçirildi. Konu ile alakalı olarak 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (HE-
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