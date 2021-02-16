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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Malatya'da uçuruma yuvarlanan genç yaralandı

- Malatya'da uçuruma yuvarlanan genç yaralandı

olay yeri itfaiye doküman sağlık ekipleri müdahale

( MALATYA ) MALATYA

İlk Müdahale Polis Kayalı Gesi Sağlık Ekipleri 


- Malatya'da mesire alanında dengesini kayıp ederek uçuruma yuvarlanan genç yaralandı. Olay, üç gün önce bir kişinin daha düşerek yaralandığı Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan beyler deresi mesire alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mesire alanına bulunan A.N. (16) burada bir anda dengesini kayıp ederek kayalıklardan uçuruma yuvarlandı. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı genç ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (HE-SD-
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