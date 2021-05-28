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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Malatya'da torbacı operasyonu: 17 tutuklama

Malatya'da torbacı operasyonu: 17 tutuklama

Zanlıların görüntüsü

( MALATYA ) MALATYA

Amfetamin Sentetik Uyuşturucu Metamfetamin 


- Malatya'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan planlı operasyonlarda 137 gram metamfetamin, bin 106 adet yeşil reçeteye tabi hap, 22 gram sentetik kannabinoid, 6 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 17 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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