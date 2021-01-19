- Malatya'da toplu taşımada HES kodu dönemi

- Malatya'da toplu ulaşım araçlarındaki HES kodu zorunluluğu bu sabah başladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan genelge ile şehir içi toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu getirilmişti. Uygulama bugün Malatya'da başlarken, HES kodunu kişisel ulaşım kartlarında tanımlatan vatandaşlar araçları sorunsuz kullandığı görüldü. Öte yandan uygulama nedeniyle toplu taşıma araçlarına yolcular sırayla girebildi. (HE-SD-
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