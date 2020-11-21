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21 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Malatya'da suda kaybolan 2 çocuk ölü bulundu

Malatya'da suda kaybolan 2 çocuk ölü bulundu

itfaiye ekip dokuman

( MALATYA ) MALATYA

Jandarma Gesi Sudan Balık Tutma Balık Tutmak 


- Malatya'da balık tutmak için girdikleri suda akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuk ölü bulundu. Olay, Darende ilçesine bağlı Yeşiltaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tohma Çayı'na balık tutmak için giden 4 çocuktan 9 yaşındaki Hakkı Aslan dengesini kaybederek düştüğü suda akıntıya kapıldı. Arkadaşının akıntıya kapıldığını gören İbrahim gülmez (11) Hakkı Aslan'ı kurtarmak için peşinden suya atlarken o da akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Bölgede su üzerinde hareketsiz bir çocuk cesedi gören vatandaş durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı dalgıçları sevk edildi. Vatandaşların da katıldığı çalışmalarda ekipler İbrahim Gülmez'in cansız bedenine akıntıya kapıldıkları yerden 3-4 kilometre ileride Hisarkale mevkiinde, Hakkı Aslan'a ise Ilıca mevkiinde ulaştı. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan 2 çocuğun cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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