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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Malatya’da suç örgütüne ağır darbe

Malatya’da suç örgütüne ağır darbe

Ele geçirilen silah ve malzemeler

( MALATYA ) -Malatya’da suç örgütüne ağır darbe MALATYA

Faili Meçhul Suç Örgütü Polis Ekipleri Pompalı Tüfek Modeller 


- Malatya’da polis ekipleri 5 aylık fiziki takip sonucu suç örgütüne yönelik yaptığı operasyonda 16 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda silah ve mermi de ele geçirilirken, 14 faili meçhul olayda aydınlatılmış oldu. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kentte silahlı suç örgütü kurarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. 5 aylık süren takip ve çalışmalar sonucunda operasyon için düğmeye basıldı. Özel Hareket Polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonlar ile örgüt üyelerinin evlerine baskın düzenlendi.
Operasyon sonucunda 16 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve arabalarında yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ele geçirildi. Aramalarda, 21 adet çeşitli çap ve markalarda tabanca, 14 adet çeşitli marka ve modellerde otomatik ve pompalı tüfek, 22 adet tabancalara ait şarjör, 694 adet tabanca mermisi, 44 adet dolu kartuş, 3 adet otomatik tüfek şarjörü ve 2 adet sallama tabir edilen kesici alet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, yapılan incelemelerde ise işyeri, araç ve ikamet kurşunlama, silahla kasten yaralama, kesici aletle kasten yaralama ve yağma gibi 14 faili meçhul olayda aydınlatılmış oldu. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek. (HE-CÖ-SD-
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