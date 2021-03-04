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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Malatya'da suç örgütüne ağır darbe: 13 tutuklama

Malatya'da suç örgütüne ağır darbe: 13 tutuklama

Adliyeye sevk

( MALATYA ) - MALATYA

Adli Kontrol Suç Örgütü Polis Ekipleri Pompalı Tüfek Modeller 


- Malatya’da polis ekiplerin 5 aylık fiziki takip sonucu suç örgütüne yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silahlı suç örgütü kurarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. 5 ay süren takip ve çalışmalar sonucunda operasyon için düğmeye basıldı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonlar ile örgüt üyelerinin evlerine baskın düzenlendi.
Operasyon sonucunda aralarından suç örgütü lideri Kürşat Demez'inde bulunduğu 16 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve arabalarında yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ele geçirildi. Aramalarda, 21 adet çeşitli çap ve markalarda tabanca, 14 adet çeşitli marka ve modellerde otomatik ve pompalı tüfek, 22 adet tabancalara ait şarjör, 694 adet tabanca mermisi, 44 adet dolu kartuş, 3 adet otomatik tüfek şarjörü ve 2 adet sallama tabir edilen kesici alet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 16 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 2 kişiye adli kontrol şartı uygulandı bir kişi ise serbest bırakıldı. (HE-
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