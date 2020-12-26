Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Malatya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Malatya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Cadde ve sokakların boş olması

Hafta Sonu Gesi 

-detaylar

( MALATYA ) MALATYA

- Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya'da da uygulanan kısmı sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların genelde uydukları görülüyor. Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüse karşı alınan yeni tedbirler kapsamında bu hafta sonu da 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Dün akşam 21.00 itibariyle başlayan ve Pazartesi sabah 05,00’e kadar sürecek olan kısıtlama nedeniyle Malatya sokaklarında yaşanan sessizlik devam ediyor. Sadece kısıtlamadan muaf olan mesleklerde çalışan görevlilerin dışarıda olduğu kent merkezinde sessizlik hakim oldu. Malatyalıların sokağa çıkma kısıtlamasına genelde uydukları görülüyor. Malatya merkezdeki İpek ve Kışla caddeleri ile Kanal Boyu Caddesinde sessizlik hakim oldu. Polisler şehir merkezinde trafikte denetim yaparken, izin belgesi ve görevlilere geçiş izni veriyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement