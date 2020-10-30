Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı



- Malatya'da pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı. Olay, 00.15 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cezmi Kartay Caddesi üzerinde tek el silah sesi geldi ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri sol ayak topuk bölgesine saçma isabet etmesi sonucunda yaralanmış bir kişi ile karşılaştı. İsmi A.E. (46) olduğu öğrenilen şahıs ekipleri verdiği ilk bilgilerde sırtı dönükken ateş açıldığını kimseyi görmediğini belirtti.

Yaralı şahıs Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, görgü tanıklarının olay esnasında ticari bir aracın hızla bölgeden ayrıldığını belirtmesi üzerine çalışma başlatan ekipler, olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen 1 kişiyi Taştepe Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.



loading...