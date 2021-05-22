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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Olay yeri ekip çalışmaları

( MALATYA ) MALATYA

İlk Müdahale Polis Silahlı Kavga Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


- Malatya'da iki kişinin karıştığı silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, sabaha karşı Battalgazi ilçesine bağlı Kavaklıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Efsane Sokak içerisinde kavga ihbarına giden polis ekipleri kaldırımda bacağında silahla vurulmuş kanlar içerisinde olan bir kişiyi buldu. Çok fazla kan kayıp eden şahıs bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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