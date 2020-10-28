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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Olay yerinden detay

Polis Silahlı Kavga Akalan Arbede Polis Ekipleri 

-Sağlık ve polis ekiplerinden detay

( MALATYA ) - MALATYA

- MALATYA

Malatya'da çıkan kavgada bacaklarında tabanca ile vurulan şahıs yaralandı. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, beraberinde bir arkadaşı ile Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi (Kanalboyu Caddesi) üzerinde kaldırımda sohbet eden M.İ.A.'nın yanına gelen Ç. S. ile M.İ.A. arasında kısa süreli bir yaşanan arbedenin ardından açılan ateş sonucunda M.İ.A. bacaklarına aldığı isabet neticesinde yaralandı. Olayın şüphelisi olduğu belirtilen Ç.S. olay yerinden yaya olarak kaçarken, yaralı şahıs Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler cadde üzerinde inceleme yaparken, olayın şüphelisi Ç.S ise kısa sürede olayda kullanılan suç aletiyle birlikte yakalandı. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor. (HE-
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