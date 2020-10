Malatya'da silahla vurulan iş adamı hayatını kaybetti

-. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş insanı olduğu ileri sürülen E.T. ile M.F.A. arasında kadın meselesi yüzünden Şevval Sokak'ta yaşanan tartışmada M.F.A. tarafından açılan ateş sonucu E.T. yaralandı. Şüpheli şahsın suç aletiyle birlikte ekipler tarafından kısa sürede yakalandığı olayda yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan E.T. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor. (HE-CÖ



loading...