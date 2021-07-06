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Malatya'da sanayi sitesinde patlama: 4 yaralı
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Malatya'da sanayi sitesinde patlama: 4 yaralı

Malatya'da sanayi sitesinde patlama: 4 yaralı

Yangın itfaiye müdahale detay

( MALATYA ) - MALATYA

Polis Yangın Altın Sanayi Sitesi Trol 


- Malatya'da bir kaynak atölyesinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Olay, Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kaynak atölyesinde işçilerin çalışma yaptığı esnada henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada Muharrem Güler, Serkan Beyaz, Mustafa Polat ve Muşteba Güler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, patlama sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Hastanede tedavileri süren yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. (HE-LO-Y
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