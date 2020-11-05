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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Malatya'da PÖH'ler dualarla Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı

Malatya'da PÖH'ler dualarla Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı

- Polis Özel Harekat personelinin, Barış Pınarı Harekatı bölgesine gönderilmeden önce dualar edilmesi - Polis Özel Harekat personelinin araçlara binişi - Araçların korna çalarak konvoy halinde gidişiMALATYA (AA) - Malatya 'da görevli Polis Özel Harekat (PÖH) personeli, Barış Pınarı Harekatı bölgesine dualarla uğurlandı.Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevlendirilen Malatya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli için Yeşiltepe'deki Özel Harekat Şube Müdürlüğünde uğurlama töreni düzenlendi.
Törende kurban kesilerek dualar edildi.Uğurlama törenine Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in yanı sıra bazı şube müdürleri de katıldı.
Bölgede güvenlik ve asayiş için görevlendirilen 43 personel, daha sonra otobüslerle görev bölgesine hareket etti.

Gesi 

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