Malatya'da park halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı

-Ekiplerin çalışmalarından detay

-Ateş edilen otomobilden detay



( MALATYA ) MALATYA



- Malatya'da park halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendi.

Olayda seken saçmaların isabet ettiği 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Tevfik Temelli Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bölgeye gelen iki motosikletti tarafından park halinde olan Tofaş marka 44 EV 159 plakalı otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda çevrede bulunan bir marketten çıkan T.D. sağ bacağına aldığı isabet sonucu yaralanırken, park halindeki bir başka araçta isabet aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin olayın şüphelilerini yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor. (HE-



loading...