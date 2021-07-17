Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Malatya'da otomobil ile çapa motoru çarpıştı: 2 ağır yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Malatya'da otomobil ile çapa motoru çarpıştı: 2 ağır yaralı

Malatya'da otomobil ile çapa motoru çarpıştı: 2 ağır yaralı

Olay yeri ekip çalışmaları detay

( MALATYA ) MALATYA

Ulupınar Trafik Kazası Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri Çapa Motoru 


- Malatya'da otomobil ile çapa motorunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, Malatya- Kayseri karayolu Darende ilçesi Aşağıulupınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelerek Malatya istikametine seyir halinde olan N.T. idaresindeki BMV Marka 09 ABZ 567 plakalı otomobil önünde ilerleyen A.K yönetimindeki kayısı yüklü çapa motoruna arkadan çarptı. Kazada, A.K. ile A.O.K. ağır yaralandı. Kayısıların yola saçıldığı kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçların bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı