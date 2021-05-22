Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Malatya'da müzakere yapan ekiplerin üzerine ateş açtı

Malatya'da müzakere yapan ekiplerin üzerine ateş açtı

Olay yeri ekip çalışmaları şüpheli alınma detay

( MALATYA ) MALATYA

Polis Merkezi Yön Tabelası Polis Ekipleri Pompalı Tüfek Çelik Yelek 


- Malatya'da pompalı tüfekle evinin balkonuna çıkan şahıs, kendisini ikna etmeye çalışan polis ekiplerinin üzerine ateş açtı. Yaralananın olmadığı olayda şüpheli şahıs ikna çabaları neticesinde teslim oldu.Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasanbey Caddesi üzeri Taç Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2'inci katında ailesiyle birlikte yaşayan D.C.I. henüz bilinmeyen bir nedenle elinde pompalı tüfekle çıktığı evinin balkonunda bağırmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, daha önceden de benzer olaylara karıştığı belirlenen şahısla müzakereci ekipler diyalog kurmaya çalıştı. D.C.I. bu esnada pencereden cadde üzerinde çevre güvenliği alan polis ekiplerinin üzerine doğru pompalı tüfekle tek el ateş açtı. Yaralananın olmadığı olayda yön tabelasına çok sayıda saçma isabet ederken, çelik yelek giyen ekiplerde teyakkuza geçti.Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri hazır bekletildi. Emniyet Müdür Yardımcısı ile Asayiş Şube Müdürü'nde katıldığı olayda bir süre sonra ekiplerin ikna çabalarına cevap veren şahıs teslim oldu.Şahsın ikametinde arama yapan ekipler kısa dipçikli bir adet pompalı tüfek bulurken, D.C.I. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement