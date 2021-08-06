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Malatya'da laf atma kavgasında 2 kardeş yaralandı
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Malatya'da laf atma kavgasında 2 kardeş yaralandı

Malatya'da laf atma kavgasında 2 kardeş yaralandı

Olay yeri ekip çalışmaları detay

( MALATYA ) MALATYA

Polis Akalan Laf Atma Kavgası Kız Kardeş Sağlık Ekipleri 


- Malatya'da 'laf atma' meselesi yüzünden çıkan tartışmada iki kardeşten biri silahla topuğundan vurulurken, diğer ise darp sonucu yaralandı. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nalbant Sokak'ta laf atma meselesi yüzünden kardeşler M.E., K.E. ile K.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası, K.Ç. tabanca ile M.E.'yi topuğundan vururken, kız kardeşi K.E.'yi ise darp ettikten sonra araçla bölgeden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı kardeşler Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 4 adet boş kovan bulurken, olayın şüphelisi K.Ç.'ye ait olduğu değerlendirilen bir araç olayın gerçekleştiği bölgeye yakın bir noktada park halinde bulundu. Arka tamponu yerinde olmayan ve sol aynası hasarlı araçta ekipler inceleme yaparken, olayın şüphelisi K.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.
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