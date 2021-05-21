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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem

sokaktaki vatandaşların görüntüsü

Artçı Deprem Deprem 

-sokak görüntüleri
-röportaj
-detay

( MALATYA -EK) MALATYA

- Malatya'da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4.3 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.AFAD verilerine göre saat 19.06'da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süren depremi hisseden bazı vatandaşlar evlerinden çıkarak sokaklara indi. 4,3 büyüklüğündeki deprem öncesi ve sonrası Battalgazi ilçesinde 2 büyüklüğünde birçok artçı depremde meydana geldi.
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