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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Malatya'da kız isteme meselesi yüzünde çıkan kavgada kan aktı

Malatya'da kız isteme meselesi yüzünde çıkan kavgada kan aktı

Olay yerinden detay

Polis Tahkikat Akalan Bıçaklı Kavga Sağlık Ekipleri 

-Polis ekiplerinden detay

( MALATYA ) - MALATYA

- Malatya'da iki aile arasında kız isteme meselesi yüzünden çıkan silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi Sadreddin Konavi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kız isteme meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen olayda iki aile arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silahında kullanıldığı kavgada bıçak darbelerine maruz kalan Y.D. (34) ağır yaralanırken olayın şüphelisi kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Olayın şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler olay yerinde 2 boş kovan buldu. Olayla ilgili olarak başlatılan tahkikat sürüyor.
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