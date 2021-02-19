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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Malatya'da kardeşlerin miras kavgası kanlı bitti

Malatya'da kardeşlerin miras kavgası kanlı bitti

Olay yerinden detay

Tahkikat Akalan Miras Kavgası Sağlık Ekipleri Müstakil Ev 

-Ekiplerin çalışmalarından detay

( MALATYA ) MALATYA

Malatya'da 3 kardeş arasında miras meselesi yüzünden çıkan kavgada tüfekle vurulan 1 kişi yaralandı. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kadıçayırı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden miras meselesi yüzünden husumet bulunduğu ileri sürülen 3 kardeş akşam saatlerinde aileye ait Atabey İskelesi mevkiinde bahçelik bir alanda bulunan 2 katlı müstakil evde bir araya geldi. Aile arasında başlayan görüşme kısa süre içerisinde tartışmaya ardından da kavgaya dönüşürken, C.Ş. tarından tüfekle açılan ateş sonucu bacaklarına isabet alan M.Ş., (46) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi C.Ş. ile kardeşi K.Ş. olayda kullanılan suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin konunun gerçekleştiği evde inceleme yaptığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. (HE-
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