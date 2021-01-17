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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Malatya’da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Malatya’da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Olay yerinden detaylar

Cenaze Karbonmonoksit Karbon Sağlık Ekipleri Karbonmonoksit Zehirlenmesi 

-cenazenin çıkarılışı
-detaylar
-ölen şahsın fotoğrafı

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bir kişi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde İşadamı Bülent Özdemir'i (60) banyoda baygın şekilde bulan yakınları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri Özdemir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Banyoda buluna tüplü şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği düşünülen işadamının kesin ölüm sebebinin ise yapılacak otopsi sonrası kesinleşeceği öğrenildi. Evde yapılan incelemelerin ardından işadamının cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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