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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Malatya'da kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Malatya'da kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

kar yağışı detay

( MALATYA ) MALATYA

Bild Kar Yağışı 


- Malatya'da etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde sürücülere zor anlar yaşattı. Malatya'da dün gece saatlerinde başlayan bugünde etkisini artıran kar yağışı halen aralıklarla etkisini sürdürüyor. Zaman zaman tipiye dönen kar yağışı kent genelini beyaza bürürken özellikle görüş mesafesinin düşmesi ve yolun kayganlaşması sebebiyle yollardaki sürücülere güçlük yaşattı. Hava koşulları nedeniyle ilerlemede güçlük çeken bazı araçlar çevredeki vatandaşların yardımıyla yola devam edebildi. Sürücülere zor anlar yaşatan kar yağışının bir süre daha kent genelinde etkisini sürdüreceği belirtildi.
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