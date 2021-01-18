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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Malatya’da kar yağdı hummalı çalışma başladı

- Malatya’da kar yağdı hummalı çalışma başladı

Kent merkezinden detaylar

Köy Yolları Kar Yağışı 

-belediye işçilerinin temizleme çalışması

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya’da dün gece yarısı kent merkezinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Belediye ekipleri ana yollarda vatandaşların ve sürücülerin zorluk çekmemesi için hummalı bir çalışma başlattı. Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı Malatya’da merkezde de dün gece yarısı etkili oldu. Mevsimin ilk kar yağışının başladığı kent merkezinde sabah uyanan vatandaşlar beyaz örtü ile karşılaştı. Kar yağışı ile birlikte alarma geçen Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyesi ana cadde ve sokaklarda buzlanma ve kar birikintilerine yönelik temizleme çalışması başlattı. Merkezdeki yollar kardan temizlenirken, kırsal mahallelerde de kapanan köy yollarının açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (EA-SD-
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