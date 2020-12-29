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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Malatya'da kadın cinayeti: Karısını tabanca ile öldüren koca tutuklandı

Malatya'da kadın cinayeti: Karısını tabanca ile öldüren koca tutuklandı

şüpheli adliye getiriliş

( MALATYA ) MALATYA

Kadın Cinayeti Akalan Cinayet 


- Malatya'da eşini silahla vurarak öldürdükten sonra yakalanan zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi Çiftlik Caddesi Payitaht konutlarında bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda M.T. (40) 38 yaşındaki eşi S.T.'yi tabanca ile başından yaraladı. Ağır yaralan S.T. kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ekipler tarafından gözaltına alınan M.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. (HE-SD-
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