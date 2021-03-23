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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Malatya'da kaçak cep telefonu operasyonu

Malatya'da kaçak cep telefonu operasyonu

Operasyondan detay

( MALATYA ) MALATYA

Kaçak Cep Telefonu Kaçak Yazılı Açıklama Harekete Geç Cep Telefonu 


- Malatya'da 12 gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarlar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Güneydoğu illerinden Malatya'ya gümrük kaçağı cep telefonu getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler takibe alınan bir aracı Salköprü Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada, 12 adet gümrük kaçağı cep telefonu,8 adet şarj cihazı,5 adet USB kablosu,11 adet ekran koruyucu,3 adet Power Bank,1 adet cep telefonu bataryası ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı. (HE-
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