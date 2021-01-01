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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Malatya'da jandarmalar denetim yaparak yeni yıl girdi

Malatya'da jandarmalar denetim yaparak yeni yıl girdi

jandarma doküman

( MALATYA ) MALATYA

Jandarma Emniyet Kemeri Yeni Yıl Trol 


- Malatya'da jandarma ekipleri kentteki kontrol noktalarında denetim yaparak yeni yıla girdi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kontrol noktalarında yapılan denetimlerde araç sürücülerinin izin belgeleri ve evrakları kontrol edildi. Trafik kuralları ve emniyet kemerinin öneminin hatırlatıldığı denetimlerde sürücülerin yeni yılı kutlandı.
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