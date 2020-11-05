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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Malatya'da işletmeler 22.00' da kepenk kapattı

Malatya'da işletmeler 22.00' da kepenk kapattı

emniyet müdürü denetim ekiplerin uyarıları

( MALATYA ) MALATYA

Yüzme Emniyet Müdürü Yüzme Havuzu 


- Malatya'da korona virüs tedbirleri kapsamında işletmeler saat 22.00'dan sonra kepenklerini kapattı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında dün açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüs tedbirleri kapsamında, "Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'da sona erecektir" açıklamasında bulunmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından, Malatya'da İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in katılımıyla uygulama gerçekleştirildi.
Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi'nde yapılan denetimlerde kafe ve restoran benzeri işletmelerin 22.00'da kapalı olduğu gözlemlenirken, açık işletmeler için de uyarılarda bulunularak faaliyetlerinin sonlandırılması sağlandı.
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