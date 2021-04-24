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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 9 gözaltı

Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 9 gözaltı

Sude sokak içerisi polis ekip çalışmaları detay

( MALATYA ) MALATYA

Polis Silahlı Kavga Akalan 


- Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 8'de silah ele geçirildi. Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, husumetli oldukları ileri sürülen iki grup arasında Sude Sokak içerisinde silahlı kavga çıktı. Peş peşe silahların ateşlendiği olayda, 4 kişi kaçarak bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin de hazır bekletildiği olayda, Sude sokak içerisinde bulunan bir eve Özel harekat polis destekli operasyon düzenlendi.
Burada 5 kişi gözaltına alınırken, olay sonrası kaçan 4 kişi ise Beydağı Mahallesi Gümüş Sokak'ta yakalandı. Emniyet Müdür Yardımcısı ile Asayiş Şube Müdürünün de katıldığı yaralananın olmadığı operasyonlarda biri kadın 9 kişi gözaltına alınırken, 8'de silah ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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