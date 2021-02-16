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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Malatya'da iki grup arasında kavga: 2 yaralı

Malatya'da iki grup arasında kavga: 2 yaralı

OLAY YERİ EKİP ÇALIŞMALARI

( MALATYA ) - MALATYA

Polis Hastane Sağlık Ekipleri 


- Malatya'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarından daha önceden husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada K.D. ile M.A. tarafından açılan ateş sonucunda E.Y. ile M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede çalışma yapan ekipler olayın şüphelileri K.D. ile M.A.'yı olayda kullandıkları suç aletleri ile birlikte yakalayarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor. (HE-SD-
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