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Malatya'da iki grup arasında bıçaklı sopalı kavga: 4 yaralı
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Malatya'da iki grup arasında bıçaklı sopalı kavga: 4 yaralı

Malatya'da iki grup arasında bıçaklı sopalı kavga: 4 yaralı

Olay yeri ekip çalışmaları detay

( MALATYA ) MALATYA

Tahkikat Beyzbol Sopası Eğlence Merkezi Altın Gözaltı 


- Malatya'da bir eğlence merkezinde iki grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı, 4 kişi de gözaltına alındı. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi Sarıoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cezmi Kartay Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence merkezinde iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede alkolünde etkisiyle kavgaya dönüştü. Bıçak, sopa ve cam şişelerin kullanıldığı kavgada bir kişi aldığı bıçak darbesi sonucu olmak üzere 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet bıçak ile bir beyzbol sopası buldu. Olaya karıştığı belirlenen 4 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
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