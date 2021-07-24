Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Malatya'da iki ayrı silahlı kavga: 2 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Malatya'da iki ayrı silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya'da iki ayrı silahlı kavga: 2 yaralı

Olay yeri ekip çalışmaları

( MALATYA ) MALATYA

Polis Silahlı Kavga Akalan Sağlık Ekipleri 


- Malatya'da meydana gelen iki ayrı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi Gelincik Tepesi mevkiinde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunan F.A. ile K.U. Kaldırım Sokak mevkiinde karşılaştı. Karşılaşma kısa sürede kavgaya dönüşürken, F.A. tarafından açıldığı ileri sürülen ateş sonucu bacağına 2 isabet alan F.U. yaralandı. Şüpheli şahıs olay yerinde kaçarak uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan F.U. Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 2 boş bir dolu kovan buldu. Battalgazi ilçesi Hamınçiftliği Mahallesi'nde meydana gelen bir başka silahlı yaralama olayında ise henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu O.K. yaralandı. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, her iki olayın şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı