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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Malatya’da gökyüzünde merak uyandıran cisim

Malatya’da gökyüzünde merak uyandıran cisim

Kaydedilen cisim

Gökyüzü Cep Telefonu Irak 

-Bahattin Kocaağa'nın açıklamaları

( MALATYA )- Cep telefonu ile cismi kayda alan vatandaş o anları anlattı MALATYA

- Malatya’da dün gece gökyüzünde ateş topu gibi parlayan bir cismi gören Bahattin Kocaağa isimli vatandaş, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyleyerek cismin ne olduğunu merak ettiklerini söyledi.

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesindeki evlerinin balkonundan dışarı çıkan Bahattin Kocaağa, gökyüzünde süzülen bir cismi fark etti. Bu anları hemen cep telefonu ile kayda alan Kocağa, cismin ne olduğunu anlayamadı. Bu anları anlatan Bahattin Kocaağa, balkondayken gökyüzünde parlayan bir cismi fark ettiğini belirterek, “İlk başta yanan bir uçak sandım, kor bir atel gibiydi. Cep telefonu ile kayda almaya başladım. Bir süre sonra kayboldu, ve beyaz bir duman bıraktı arkasında” dedi.
Daha önce böyle bir şeye rastlamadığını da ifade eden Kocağa, cismin ne olduğunu ise çok merak ettiklerini söyledi.

(HE-SD-
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