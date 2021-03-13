- Malatya’da fırtına onlarca ahırın ve evin çatısını uçurdu

-hasar gören çatıların detayları

-fırtına esnasında elektrik direğinin sallanması

-detaylar

-2 vatandaş röp

-Arfi Selçuk röp

-detay

-başka bir vatandaş röp



( MALATYA )- Maddi hasara yol açan fırtına nedeniyle elektrikler gün boyu kesildi MALATYA



- Malatya’da yaşanan fırtına nedeniyle Doğanşehir ilçesine bağlı birçok mahallede onlarca evin çatısı uçtu, çok sayıda ağaç kökünden söküldü. Elektrik direklerinin de devrildiği fırtınada mahalle de bir süre elektriksiz kaldı. Malatya´nın Doğanşehir ilçesinde yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle birçok ev ve ahırın çatıları yerinden söküldü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda birçok ağaç ve elektrik direği de hasar gördü. İlçeye bağlı Gövdeli, Küçüklü, Beğre ve Kapıdere mahallelerinde de ahırların da çatılarının fırtınadan dolayı yerinden uçması nedeniyle yüzlerce büyükbaş hayvan da açıkta kaldı. Gövdeli Mahallesinde evi ve ağılının çatısı yerinden sökülen Arif Selçuk, “Bu da bir afettir. Allah´ın izniyle kendi yaralarımızı saracağız. Yine yapacağız, yine üreteceğiz ve devletimizi güçlü kılacağız. Devletin işi başından aşkın bir de bizimle zaman kaybetmesine gönlümüz razı gelmez. Yeter ki devletimiz olsun” dedi.

Sabah erken saatlerde evde oturdukları esnafa deprem benzeri bir ses duyduklarını ve dışarı çıktıklarında hayvan ahırının çatısının uçtuğunu gördüğünü belirten Selçuk, “Ahıra geldiğimizde hayvanların bağırdığını gördük. Çok Şükür can kaybımız yok ama ahırımız açıkta kaldı, hayvanlarımız açıkta kaldı bu soğukta. Yapacağımız bir şey yok, komşularımız sağ olsun yardıma geldiler Çok soğuk olduğu için çadır çektik ahırın üstüne” diye konuştu.

(SD-CÖ-LO-Y)



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