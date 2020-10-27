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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Malatya'da döner bıçaklı sopalı kavga: 7 yaralı

Malatya'da döner bıçaklı sopalı kavga: 7 yaralı

sağlık ve polis ekip çalışmaları

( MALATYA ) - MALATYA

Argo Polis Hastane Tahkikat Sağlık Ekipleri 


- Malatya'da yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan döner bıçaklı, satırlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Buhara Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde argo konuşma nedeniyle tartışan grup, bugün de karşılaşınca olay döner bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü. Döner bıçağı, satır ve sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili olarak başlatmış olduğu tahkikat sürüyor. (HE-SD-DK-Y)
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