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Malatya'da dere yatağında erkek cesedi bulundu
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Malatya'da dere yatağında erkek cesedi bulundu

Malatya'da dere yatağında erkek cesedi bulundu

Olay yeri ekip çalışmaları detay

( MALATYA ) MALATYA

Polis Bild Sağlık Ekipleri Dere Yatağı Trol 


- Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, dere yatağında erkek cesedi bulundu. Olay, Yeşilyurt İlçesi'ne bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beylerderesi Baraj göleti mevkiinde bir barakanın önünde ağaçlar arasında hareketsiz halde yerde yatan bir kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. 65 yaşlarında Selver Dilsiz'e ait olduğu tespit edilen ceset, Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Eşinden uzun bir süre önce ayrılan ve tek çocuk babası olan Dilsiz'in yaklaşık 15 yıldır bölge yalnız yaşadığı öğrenildi. (HE-
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