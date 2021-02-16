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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Malatya'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Malatya'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

olay yeri ekip çalışmaları cenaze nakil

( MALATYA ) MALATYA

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Cenaze Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


- Malatya'da 6 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akbay Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın 3'üncü katında eşi H.B. ile birlikte yaşayan İnsaf B. (59) sabah saatlerinde kahvaltı hazırlamak üzere mutfağa geçti. Eşinden bir süre ses çıkmayınca İnsaf B.'yi evin içerisinde arayan H.B. balkon kapısını açarak aşağı baktığında eşini zeminde hareketsiz halde yatar vaziyette gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İnsaf B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İnsaf B.'nin cenazesi cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, ekipler olayın intihar mı yoksa düşme sonucumu gerçekleştiğini araştırıyor. (HE-SD-
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